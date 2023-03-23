Мишустин анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о создании СЭЗ в новых регионах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России намерено внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Об этом в четверг, 23 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу, — сказал он.

Политик выразил уверенность, что депутаты поддержат данный законопроект, сообщает сайт Госдумы.

20 марта президент России Владимир Путин заявил, что выдачу паспортов в новых регионах России необходимо ускорить, чтобы люди не стояли в очереди месяцами. По его словам, Министерство внутренних дел способно решить эту проблему. Глава государства потребовал от руководителя ведомства Владимира Колокольцева исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». Как уточнялось, новые реалии потребуют изменений в экономической отрасли.