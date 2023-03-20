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Путин потребовал от МВД ускорить выдачу паспортов в новых регионах России

Евгений Силаев
Общество
Путин потребовал от МВД ускорить выдачу паспортов в новых регионах России
Фото: Администрация президента РФ

Выдачу паспортов в новых регионах России необходимо ускорить, чтобы люди не стояли в очереди месяцами. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Министерство внутренних дел (МВД) способно решить эту проблему. Глава государства серьезно потребовал от руководителя ведомства Владимира Колокольцева исправить ситуацию.

— Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях там надо стоять немерено по времени, — заявил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Недавно Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Также президент проехался по дорогам Мариуполя. Сопровождающий его Хуснуллин подчеркнул, что дороги в городе «более-менее отремонтированы». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

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