«Не более-менее, а хорошие»: Путин за рулем авто оценил дороги Мариуполя
Президент России Владимир Путин проехался по дорогам Мариуполя.
Сопровождающий его в поездке вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что дороги в городе «более-менее отремонтированы». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.
— Не более-менее, а хорошие, — отметил глава государства.
Хуснуллин также продемонстрировал президенту улучшения в городе, которые попались по пути.
Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.
Также Путин 19 марта прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.
В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.