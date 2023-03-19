«Не более-менее, а хорошие»: Путин за рулем авто оценил дороги Мариуполя

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проехался по дорогам Мариуполя.

Сопровождающий его в поездке вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что дороги в городе «более-менее отремонтированы». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

— Не более-менее, а хорошие, — отметил глава государства.

Хуснуллин также продемонстрировал президенту улучшения в городе, которые попались по пути.

Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Также Путин 19 марта прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.