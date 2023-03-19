Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Не более-менее, а хорошие»: Путин за рулем авто оценил дороги Мариуполя

Араз Салехов
Политика
«Не более-менее, а хорошие»: Путин за рулем авто оценил дороги Мариуполя
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проехался по дорогам Мариуполя.

Сопровождающий его в поездке вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что дороги в городе «более-менее отремонтированы». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

— Не более-менее, а хорошие, — отметил глава государства.

Хуснуллин также продемонстрировал президенту улучшения в городе, которые попались по пути.

Владимир Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Также Путин 19 марта прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.

Россия Владимир Путин Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте