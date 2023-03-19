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Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове

Араз Салехов
Политика
Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

— Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также президент посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним домой.

Накануне Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией лично приехал на полуостров. Он прибыл в Севастополь, где ему показали Школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе.

Президент 17 марта пообещал принять все меры для обеспечения безопасности Крыма, поскольку на сегодняшний день этот вопрос носит приоритетный характер.

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