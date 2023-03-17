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Путин пообещал принять все меры для обеспечения безопасности Крыма

Евгений Жуков
Общество
Путин пообещал принять все меры для обеспечения безопасности Крыма
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим днем воссоединения полуострова со страной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 17 марта.

— Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня, — сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Помимо этого, президент назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором, прежде всего, самих крымчан. Россия предпримет все усилия для пресечения любых угроз безопасности Крыма и Севастополя, цитирует Путина сайт Кремля.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией межведомственный проект «Культура для школьников» презентует всероссийскую акцию «Крымские истории». С 18 марта по 2 апреля школьники смогут проявить свои творческие способности в нескольких направлениях.

Западные беспилотники, которые поставляются ВСУ, используются для нахождения уязвимых мест в обороне полуострова, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Однако войска противника не обладают такими возможностями, чтобы взять Крым под свой контроль, подчеркнул он.

Безопасность Крым Россия Владимир Путин
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