«Взять Крым нет никакой возможности»: Аксенов рассказал о формировании обороны полуострова

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Западные беспилотники, которые поставляются Киеву, используют для нахождения уязвимых мест в обороне Крыма. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, у Украины нет никакой возможности взять полуостров под свой контроль. Власти Крыма уже выдвинули несколько предложений по его обороне и защите.

— Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются, — отметил Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».

Федеральное правительство поддержало идею властей Крыма о создании фортификационной линии на территории полуострова, сообщил Аксенов. Инициатива носит предупредительный характер. Если линия не пригодится, то по ней будут водить экскурсии.

Строительство данной линии уже началось. Оно идет с учетом хода боевых действий, добавил Аксенов.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако возвращение полуострова Байден посчитал возможным.