Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Взять Крым нет никакой возможности»: Аксенов рассказал о формировании обороны полуострова

Полина Пашкина
В мире
«Взять Крым нет никакой возможности»: Аксенов рассказал о формировании обороны полуострова
Фото: Unsplash

Западные беспилотники, которые поставляются Киеву, используют для нахождения уязвимых мест в обороне Крыма. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, у Украины нет никакой возможности взять полуостров под свой контроль. Власти Крыма уже выдвинули несколько предложений по его обороне и защите.

— Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются, — отметил Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».

Федеральное правительство поддержало идею властей Крыма о создании фортификационной линии на территории полуострова, сообщил Аксенов. Инициатива носит предупредительный характер. Если линия не пригодится, то по ней будут водить экскурсии.

Строительство данной линии уже началось. Оно идет с учетом хода боевых действий, добавил Аксенов.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако возвращение полуострова Байден посчитал возможным.

Украина Крым Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте