Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь и пообщался с жителями

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава России прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем внедорожника Путин объехал ряд районов города, делая остановки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил российскому лидеру о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе.

— Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, — уточнила пресс-служба Кремля.

В микрорайоне «Невский» Путин поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним домой.

Также президент РФ осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города, передает РИА Новости.

18 марта Владимир Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией лично приехал на полуостров. Он прибыл в Севастополь, где ему показали Школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе.