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Путин приехал в Крым в день годовщины воссоединения полуострова с Россией

Евгений Жуков
Общество
Путин приехал в Крым в день годовщины воссоединения полуострова с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в годовщину воссоединения Крыма со страной лично приехал на полуостров.

Глава государства прибыл в Севастополь, где ему показали Школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе, передает РИА Новости.

Путин 17 марта пообещал принять все меры для обеспечения безопасности Крыма, поскольку на сегодняшний день этот вопрос носит приоритетный характер.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 марта поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России.

Сенатор напомнила об итогах референдума в регионе, согласно которым абсолютное большинство его жителей высказалось за возвращение республики в состав России.

При этом результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения говорят о том, что абсолютное большинство россиян считают верным решение о возвращении Крыма в состав России.

Больше половины респондентов — 56 процентов — испытывают чувство гордости, когда слышат об историческом воссоединении Крыма с Россией.

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