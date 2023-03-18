Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Матвиенко поздравила жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией

Араз Салехов
Общество
Матвиенко поздравила жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в субботу, 18 марта, поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России.

— Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря чему жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности, — сказала она.

Сенатор напомнила об итогах референдума в Крыму, согласно которым абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики в состав России. В поздравительной телеграмме Матвеинко отметила, что такое решение говорит о желании жителей полуострова двигаться вперед вместе с РФ.

14 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией глава государства Владимир Путин проведет несколько мероприятий в пятницу, 18 марта.

В прошлом году к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в столице запустили тематический «крымский» поезд в Московском метрополитене. Тематический состав представляет культурные и природные достопримечательности региона.

Крым Валентина Матвиенко Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте