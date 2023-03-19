Путин на командном пункте заявил, что заслушает доклады военачальников, сколько надо

Фото: Пресс-служба Совфеда

Пресс-служба Кремля показала видео посещения президентом России Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Кадры обнародовали на телеканале «Россия 24».

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников.

В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт. «Каким временем располагаете?» — спросил он Путина. «Сколько надо», — цитирует ответ главы государства ТАСС.

Недавно пресс-служба Кремля сообщила, что Путин прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

Также президент посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.