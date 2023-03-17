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Приметы и советы

Социальные пенсии с 1 апреля дополнительно проиндексируют в России

Евгений Жуков
Экономика
Социальные пенсии с 1 апреля дополнительно проиндексируют в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правительство России утвердило постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3 процента с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 17 марта.

— Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033, — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Глава государства подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она отметила, что индексацию таких выплат проводят в эту дату каждый год.

Специалист пояснила, что выплаты положены гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости. Иванова-Швец также добавила, что социальная пенсия также начисляется инвалидам и детям, которые потеряли кормильца.

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