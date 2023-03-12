Доцент Иванова-Швец напомнила о повышении социальной пенсии с 1 апреля

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Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она отметила, что индексацию таких выплат проводят в эту дату каждый год. В этом году они увеличатся на 3,3 процента.

Специалист пояснила, что выплаты положены гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости. Иванова-Швец добавила, что социальная пенсия также начисляется инвалидам и детям, которые потеряли кормильца.

— Социальная пенсия — это фактически помощь и поддержка со стороны государства, — отметила она.

Размер повышения выплаты не всегда связан с увеличением цен. Однако на региональных уровнях для тех, кто получает социальную пенсию, существуют доплаты до прожиточного минимума региона, передает агентство «Прайм».

В России с 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. В этом году их должны проиндексировать на 3,3 процента. Какие категории граждан имеют право на получение таких пенсий, каков их размер и с чем связана индексация — в материале «Вечерней Москвы».