В России проиндексируют социальные пенсии. Кого коснется, когда и насколько увеличатся выплаты

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России с 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. В этом году их должны проиндексировать на 3,3 процента. Какие категории граждан имеют право на получение таких пенсий, каков их размер и с чем связана индексация — в материале «Вечерней Москвы».

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что ведомство предложило дополнительно увеличить социальные пенсии с 1 апреля. Размер повышения составит 3,3 процента.

До конца года из федерального бюджета для увеличения таких пенсий выделят 15,57 миллиарда рублей. Индексация должна затронуть порядка четырех миллионов россиян. Рост социальных пенсий в Минтруде объясняют увеличением прожиточного минимума, с которым связаны выплаты.

Кому положены выплаты

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с «ВМ» отметила, что в России существует несколько видов социальных пенсий. Один из них — пенсия по старости.

— Есть социальная пенсия, которая выплачивается по старости гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию. Это возможно, если не хватает стажа или пенсионных коэффициентов. Тогда гражданину назначается пенсия, которая выплачивается не из социального фонда, а из бюджета в рамках государственного пенсионного обеспечения (не страхования), — рассказала собеседница «ВМ».

По словам специалиста, получить социальную пенсию по старости можно только на пять лет позже, чем страховую. Мужчины могут претендовать на нее в 70 лет, женщины — в 65, уточнила эксперт.

Существуют еще два вида социальных пенсий, которые отличаются размером выплат.

— Социальные пенсии в России могут получать дети, потерявшие кормильца, и инвалиды, которые не могут работать в силу медицинских показаний. Каждая категория разделяется на подкатегории (например, инвалиды I, II и III групп). Размер этих социальных пенсий отличается в зависимости от категорий. Минимальный размер у тех, кто относится к социальным пенсиям по старости, — сообщила Финогенова.

Размер социальной пенсии составляет порядка 7000 рублей. Самая высокая пенсия — у инвалидов I группы, при наличии отягчающих обстоятельств она составляет около 17 тысяч рублей.

Выплаты пенсионерам, не имеющим достаточного стажа трудовой деятельности, по факту оказываются выше размера социальной пенсии, уточнила специалист.

— Несмотря на минимальный размер социальный пенсии (который действительно небольшой), фактически пенсионеры получают более высокие выплаты за счет доплат. Прожиточный минимум пенсионера составляет примерно 14,5 тысячи на федеральном уровне. Доплаты осуществляются от размера социальной пенсии до минимального прожиточного минимума в регионе, — объяснила эксперт.

Насколько вырастут выплаты

Как отметила Финогенова, через месяц социальные пенсии действительно ждет небольшое повышение.

— Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля на 3,3 процента. Идея заключается в том, чтобы индексация проходила в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионера. Индексация пенсий в этом году изначально была запланирована на уровне 2,5 процента, но оказалась выше на 0,8 процента. Это свидетельствует об инфляционных ожиданиях государства и желании их компенсировать, — пояснила собеседница «ВМ».

Специалист подчеркнула, что запланированная индексация — дополнение к значительному прошлогоднему повышению. 1 июня 2022 года все пенсии были увеличены на 10 процентов. В результате совокупное повышение пенсий за год составляет 13,3 процента и превышает уровень официальной инфляции, которая в прошлом году составила 12,9 процента.

По мнению Финогеновой, большего роста социальных пенсий в этом году ждать не стоит.

— В прошлом году было принято решение проиндексировать пенсии на 10 процентов, потому что рост инфляции опережал все возможные темпы. Если вдруг в этом году инфляция продолжит расти, то правительство имеет возможность дополнительно увеличить выплаты. Нынешние 3,3 процента в бюджете заложены, но непонятно, хватит ли средств на более серьезное повышение. Так как в составе страны появились новые регионы, то их жителям также надо осуществлять различные выплаты, — заключила эксперт.