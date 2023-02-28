Минтруд предложил дополнительно повысить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля

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Министерство труда и социальной защиты России предложило дополнительно повысить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10 процентов и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3 процента. Таким образом, за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6 процента, как ранее был увеличен прожиточный минимум, — говорится в сообщении.

Индексация станет дополнением к июньскому повышению пенсии на 10 процентов, отметили в ведомстве.

1 февраля глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что увеличение пенсий и пособий затронет 16 миллионов россиян. Речь идет о гражданах, имеющих инвалидность, а также о ветеранах, чернобыльцах, Героях России и семьях с детьми.

Позже в министерстве сообщили, что пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях повысят до среднероссийских. Если пособие не достигнет этого показателя, то гражданину будет полагаться доплата.