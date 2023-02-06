Минтруд сообщил о повышении пенсий в новых регионах до среднероссийского уровня

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В новых регионах поднимут пенсии до среднероссийского уровня. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

— Это значит, что с этой даты (1 марта — прим. «ВМ») при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут применяться особенности, которые позволят, с нашей точки зрения, гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения, — отметил он.

В случае если размер пенсии, назначенной по законодательству РФ, окажется ниже, то за гражданином закрепится доплата, передает РИА Новости.

Пенсии жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 марта 2023 года будут назначаться по установленным российским стандартам. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что сейчас многие жители новых регионов не имеют возможности подтвердить свой заработок и стаж.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым выступили с инициативой уменьшить пенсионный возраст для работников присоединенных территорий.