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Приметы и советы

Двое мужчин избили своего знакомого в квартире на Вятской улице

Евгений Силаев
Происшествия
Двое мужчин избили своего знакомого в квартире на Вятской улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Двух мужчин, избивших своего знакомого в квартире жилого дома на Вятской улице, задержали и доставили на допрос. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 23 марта.

По версии следствия, вечером 20 марта мужчины 1989 и 1999 годов рождения находились в квартире на улице Вятской, где распивали алкоголь. В какой-то момент они избили своего знакомого 1965 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящий момент подозреваемые задержаны и доставлены на допрос в СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне Басманный районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в избиении 84-летней пенсионерки в ЦАО. Он будет находиться СИЗО до 21 мая 2023 года.

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