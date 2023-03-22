Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал на два месяца избившего пенсионерку в центре Москвы мужчину

Евгений Силаев
Происшествия
Суд арестовал на два месяца избившего пенсионерку в центре Москвы мужчину
Фото: СК РФ

Басманный районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в избиении 84-летней пенсионерки в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 22 марта.

— В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчина пробудет в СИЗО до 21 мая 2023 года.

Преступление, о котором идет речь, произошло во вторник, 21 марта, на улице Макаренко. Молодой человек набросился на пенсионерку и нанес ей телесные повреждения.

Жестокое избиение попало в объектив камеры внешнего наблюдения. Пострадавшую госпитализировали, а в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину. Он сообщил, что причиной конфликта стало сделанное пожилой женщиной замечание.

Аресты Москва Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте