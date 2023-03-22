Суд арестовал на два месяца избившего пенсионерку в центре Москвы мужчину

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Басманный районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в избиении 84-летней пенсионерки в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 22 марта.

— В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчина пробудет в СИЗО до 21 мая 2023 года.

Преступление, о котором идет речь, произошло во вторник, 21 марта, на улице Макаренко. Молодой человек набросился на пенсионерку и нанес ей телесные повреждения.

Жестокое избиение попало в объектив камеры внешнего наблюдения. Пострадавшую госпитализировали, а в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину. Он сообщил, что причиной конфликта стало сделанное пожилой женщиной замечание.