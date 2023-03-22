Избивший пенсионерку в центре Москвы мужчина признал вину

Фото: СК РФ

Москва, улица Макаренко Карта всех событий

Мужчина, избивший 84-летнюю пенсионерку в центре столицы, частично признал свою вину и объяснил мотив своего поступка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 22 марта.

По ее словам, на допросе молодой человек 1999 года рождения рассказал, что поссорился с пожилой женщиной из-за замечания. Пенсионерка отчитала его за нарушение общепринятых правил поведения.

— Ведомства намерено обратиться в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу, — резюмировала Иванова.

Преступление, о котором идет речь, произошло во вторник, 21 марта, на улице Макаренко. Молодой человек набросился на пенсионерку и нанес ей телесные повреждения. Жестокое избиение попало в объектив камеры внешнего наблюдения.

Пострадавшую госпитализировали. В кротчайшие сроки подозреваемый был задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».