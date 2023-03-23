Расписание поездов на западном участке будущего МЦД-4 изменится в конце марта

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В конце марта из-за ремонтных работ изменится движение поездов на западном участке будущего МЦД-4. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 14:20 29 марта до 01:20 30 марта перекроют движение по второму пути на участке от Киевского вокзала до станции Солнечная. Поезда, следующие в область, будут идти по первому пути, а направляющиеся в Москву — по третьему.

Кроме того, с 14:20 30 марта до 01:20 31 марта движение будет перекрыто на первом пути того же участка. Поезда, следующие в область, пройдет по второму пути, а в сторону Москвы — по третьему.

— В это время часть пригородных поездов проследует с измененным набором остановок: большинство поездов не будет останавливаться на Поклонной и Солнечной при движении на Москву. Также скорректировано расписание аэроэкспрессов во Внукове: некоторые поезда отменены, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, на участке Поклонная — Солнечная будущего МЦД-4 с 13:00 25 марта до 16:00 26 марта изменится расписание движения поездов. Уточняется, что будут увеличены интервалы движения составов. Так, в субботу они составят до 40 минут, а в воскресенье — до полутора часов.