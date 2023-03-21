Расписание движения поездов изменится на западном участке будущего МЦД-4

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Киевское направление Московской железной дороги, станция Апрелевка Карта всех событий

На участке от Поклонной до Солнечной будущего МЦД-4 с 13:00 субботы, 25 марта, до 16:00 воскресенья, 26 марта, изменится расписание движения поездов. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что будут увеличены интервалы движения поездов. Так, в субботу они составят до 40 минут, а в воскресенье — до полутора часов.

Часть пригородных поездов проследует от или до станции Солнечная, часть дальнего транспорта — от или до Апрелевки, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Расписание изменится и у «Аэроэкспрессов» до аэропорта Внуково. Вечером 25 марта увеличатся интервалы движения, а до 16:00 воскресенья, 26 марта, поезда и вовсе временно не будут следовать.

Необходимость корректировок в расписании вызвана подготовкой к запуску МЦД-4. На время работ будут закрыты пути по направлению в Москву и из нее. Поезда будут следовать по оставшемуся пути в реверсивном режиме. Работы проведут в выходные дни во время наименьшего пассажиропотока.

Расписание электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в период с 24 по 25 марта для проведения реконструкции инфраструктуры центрального участка МЦД-2 и подготовки к открытию МЦД-4.