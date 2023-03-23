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Ветеринары Московского зоопарка прооперировали кошку Рыську с болезнью мочеточника

Евгений Жуков
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Ветеринары Московского зоопарка прооперировали кошку Рыську с болезнью мочеточника
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Специалисты Московского зоопарка прооперировали домашнюю кошку Рыську, проживающую на территории зоосада, с болезнью мочеточника. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Рыська «трудится» в лаборатории отдела «Аквариум». Там много сложнейшей аппаратуры, тончайших трубочек и других приспособлений, для которых может быть смертельно опасна даже одна случайно забежавшая мышь. Задача Рыськи и ее «коллег» — исключить даже малейший шанс появления грызунов, — говорится в сообщении.

Некоторое время назад у животного были зафиксированы сложности с мочеиспусканием. Обследование выявило у кошки эктопию мочеточника, в связи с чем было принято решение прооперировать животное.

Сама процедура длилась около двух часов, после чего кошка провела еще 10 дней в ветеринарном корпусе. В настоящее время животное вернулось к привычному образу жизни, передает Telegram-канал зоосада.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

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