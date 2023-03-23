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«Это неправда!»: Севиль развеяла слухи вокруг группы Artik & Asti

Евгений Силаев
Общество
«Это неправда!»: Севиль развеяла слухи вокруг группы Artik & Asti
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Севиль Валиева заявила, что Артик (Артем Умрихин) не ушел из группы Artik & Asti. Об этом исполнительница сообщила в четверг, 23 марта, изданию Starhit.

Артистка призналась, что с самого ее прихода в коллектив постоянно ходят слухи о распаде группы. Из-за этого она не реагирует на новое появление одной и той же информации.

— Конечно же, все эти слухи о закрытии проекта — это неправда! — заявила певица.

Исполнительница пришла в Artik & Asti в ноябре 2021 года вместо покинувшей проект Анны Дзюбы. С тех пор она приняла участие в создании новых песен и съемке клипов.

Помимо этого, Севиль рассказала о болезненном расставании. Первые серьезные отношения у нее появились в возрасте 20 лет. Тогда они давались нелегко и были похожи на события песни «Номер его в блок». В конечном итоге отношения Велиевой подошли к концу, что вызвало шок для девушки. Однако она справилась и нашла применение эмоциям в своем творчестве.

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