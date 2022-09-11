«Беру иглу, втыкаю ее в сердце»: солистка Artik & Asti рассказала о болезненном расставании

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В ноябре прошлого года певица Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti, а на ее место пришла Севиль Велиева. Исполнительница рассказала о своей жизни и ее связи с музыкой.

Певица вспоминала, что первые серьезные отношения у нее появились в возрасте 20 лет. Тогда они давались нелегко и были похожи на события песни «Номер его в блок». В конечном итоге отношения Велиевой подошли к концу, что вызвало шок для девушки. Однако она справилась и нашла применение эмоциям в своем творчестве.

— Все эти эмоции я храню в каком-то отсеке в своем сердце. И когда мне это нужно вспомнить, я беру иглу, втыкаю ее в сердце и воспроизвожу эти эмоции на сцене. И получается, что я не пою песню, а я ее живу, — цитирует исполнительницу StarHit.

До этого профайлер и преподаватель Института психологии управления Илья Анищенко заявил, что Павел Прилучный слукавил, когда начал отрицать отношения с артисткой Мирославой Карпович. Он отметил, что актер избегал прямых ответов на вопросы журналиста.