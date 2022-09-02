«Использует прием лжецов»: Прилучного уличили в обмане о романе с Карпович

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Актер Павел Прилучный слукавил, когда, говоря об их отношениях с Мирославой Карпович, стал отрицать, что между ними был роман. Такое мнение высказал профайлер и преподаватель Института психологии управления Илья Анищенко.

— Павел использует один из самых популярных приемов лжецов, который я называю «забалтывание правдой». Заболтай, чтобы собеседник перестал тебя подозревать и вообще забыл, о чем спрашивал, — заключил специалист.

Он отметил, что актер избегал прямых ответов на вопросы журналиста. Звезда «Мажора» принялся в красках расписывать достоинства коллеги вместо того, чтобы откровенно рассказать о личной жизни, передает KP.ru.

25 августа появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».

На свадьбу своего бывшего возлюбленного эмоционально отреагировала звезда российского сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Она опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей пост о горечи и боли.

Позже психолог Вероника Степанова в своем блоге проанализировала поведение Прилучного на его свадьбе с Брутян. Специалист по одному движению руки распознала в артисте домашнего тирана.