«Будет насилие в семье»: психолог распознала в Прилучном тирана по движению руки

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Психолог Вероника Степанова в своем блоге проанализировала поведение актера Павла Прилучного на его свадьбе с коллегой по цеху Зепюр Брутян. Специалист по одному движению руки распознала в артисте домашнего тирана и объяснила, что именно выдает его.

— «Придушу». Бессознательный жест Прилучного: схватить молодую жену за шею, выдает в нем классического абьюзера. Вскоре мы услышим очередной скандал, в семье будет насилие, — написала Степанова в Telegram-канале.

На днях звезда российского сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович эмоционально отреагировала на свадьбу своего бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного с коллегой Зепюр Брутян. Она опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей пост о горечи и боли.

25 августа появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».