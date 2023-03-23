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Пассажиры РЖД вернули более 125 тысяч забытых вещей с 2019 года

Евгений Силаев
Общество
Пассажиры РЖД вернули более 125 тысяч забытых вещей с 2019 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Благодаря сервису электронного поиска пассажиры поездов РЖД с 2019 года смогли вернуть более 125 тысяч забытых вещей. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сервис работает с 2019 года. В первый год функционирования пассажирам было возвращено 17,5 тысячи вещей. В 2022 году это число выросло до 46 тысяч. Среди забытых вещей числятся бильярдный кий, укулеле и рог из бересты.

— Чаще всего в поездах забывают одежду, сумки, зонтики, портмоне, мобильные телефоны, наушники и зарядные устройства. Впрочем, в прошлом году нередко оставляли наручные часы, драгоценные украшения, плюшевые игрушки, — пишет Telegram-канал РЖД.

15 марта пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнила о том, что в Москве есть три склада забытых вещей. Они расположены на станциях метро «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр».

Кроме того, в департаменте сообщили о пополнении склада забытых вещей необычной вещью. Речь идет о большой игрушке «гусь-обнимусь».

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