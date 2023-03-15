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Приметы и советы

Склад забытых вещей московского транспорта пополнился большой игрушкой гуся

Евгений Силаев
Город
Склад забытых вещей московского транспорта пополнился большой игрушкой гуся
Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Склад забытых вещей московского транспорта пополнился 190-сантиметровой игрушкой «гусь-обнимусь». Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В департаменте напомнили, что в Москве есть три склада забытых вещей. Они расположены на станциях метро «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Пункты работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

В случае потери вещей следует обратиться к специалистам, напоминает Telegram-канал «Дептранс Москвы». Для этого стоит позвонить по номеру 3210, обратиться к чат-боту Александре или создать сообщение в приложении «Метро Москвы».

За время новогодних каникул пассажиры «Аэроэкспресса» забыли в поездах и терминалах компании около 150 различных предметов. Среди самых необычных находок отмечаются банка соленых огурцов, пояс для поясницы, настенный календарь, мягкая розовая игрушка и набор для выращивания растений.

Помимо этого, в февраля на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метро нашли рюкзак, в котором лежала банка с тарантулом. Через несколько часов хозяин необычного питомца нашелся.

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