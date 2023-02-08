Забытую на одной из станций метро Москвы банку с тарантулом вернули владельцу

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На одной из станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метро нашли рюкзак, в котором лежала банка с тарантулом, через несколько часов хозяин необычного питомца нашелся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.

— Если вы потеряли своего любимого питомца в транспорте, как можно быстрее напишите нам в чат-бот Александра слово «оператор». Наш специалист попросит показать ветеринарные документы или фото вашего животного, а еще — назвать станцию, где вы могли его оставить, — говорится в сообщении.

В случае пропажи личных вещей в метро москвичи могут также позвонить по номеру 3210 или создать обращение в приложении «Метро Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столичном метро же в 2022 году на складах забытых вещей насчитывалось 28,4 тысячи предметов. Пассажиры теряли жалюзи, электромясорубку, набор алтайских сосновых шишек и ласты. Также в метро москвичи оставляли спиннинг и коллекционные елочные игрушки. Все забытые вещи были переданы на склад забытых вещей.