Hotnews: Румынский сенатор представила законопроект об аннексии части Украины

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Независимый румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, посредством которого Румыния аннексирует ранее принадлежавшие стране территории у Украины. Об этом сообщил портал Hotnews.

— Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины, — говорится в публикации.

Документ также предполагает отказ от добрососедских отношений. Сенатор предложила внести три новые статьи в закон № 129/1997, по которому Румыния и Украина заключили соглашение.

Проект Шошоакэ предусматривает денонсацию данного договора в 2027 году. Сделать это раньше, чем через четыре года, у Румынии не получится: само соглашение действует десять лет и продлевается каждые пять, передает портал.

Шошоакэ также предлагает аннексировать исторические территории. Это север Северной Буковины, край Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), Марамуреш и Змеиный остров. При этом в проекте сенатора не уточняется, что нужно сделать с людьми, которые проживают в этих местностях.

В октябре 2022 года Румыния и еще семь стран — участниц Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление, в котором выражается поддержка присоединению Украины к блоку. Согласно тексту документа, подписавшиеся поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны.