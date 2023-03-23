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Блогера Варламова и юриста Чикова внесли в реестр иноагентов

Евгений Жуков
Общество
Блогера Варламова и юриста Чикова внесли в реестр иноагентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова и юриста Павла Чикова. Об этом стало известно в четверг, 23 марта.

Новость дополняется.

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