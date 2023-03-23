Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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Блогера Варламова и юриста Чикова внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова и юриста Павла Чикова. Об этом стало известно в четверг, 23 марта.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь Народный календарь. Как определить погоду по поведению птиц 24 марта Народный календарь. Почему нельзя менять постельное белье 23 марта Народный календарь. Как закликать весну на Сорок Сороков 22 марта
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