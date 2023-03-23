Совет World Athletics восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в четверг заявил глава организации Себастьян Коу.

— Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине, — цитирует Коу РИА Новости.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics на фоне допинг-скандала, при этом решение об отстранении российской спортивной федерации неоднократно продлевалось.

14 марта сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство может наказать еще 300 российских спортсменов, которые находятся под подозрением в нарушении антидопинговых правил. По словам главы организации Витольда Баньки, расследование с изъятием в 2019 году допинг-проб успешно продолжается.