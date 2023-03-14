В WADA заявили об ожидаемых санкциях к 300 спортсменам из России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наказать еще 300 российских спортсменов, которые находятся под подозрением в нарушении антидопинговых правил. Об этом во вторник, 14 марта, заявил президент агентства Витольд Банька.

— На сегодня 181 спортсмен понес наказание. Еще 88 предъявлено обвинение, а по 212 делам продолжается расследование, — приводит слова Баньки ТАСС.

Он добавил, что расследование с изъятием в 2019 году из московской лаборатории допинг-проб и использованием базы данных системы по фиксации проверок атлетов успешно продолжается.

Выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лондоне, Банька подчеркнул, что это «великолепный результат в деле по защите чистого спорта».

МОК в январе поддержал намерение WADA оспорить решение Российского антидопингового агентства по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Завершение рассмотрения дела даст возможность Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — распределить медали среди участников спортивного состязания.