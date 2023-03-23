«Информационная нагрузка»: как просмотр сериалов по вечерам ухудшает качество сна

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Многие россияне любят смотреть сериалы перед сном. Однако в таком случае организм человека оказывается фактически неготовым к тому, чтобы заснуть. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

По ее словам, есть целый ряд факторов, которые ухудшают качество сна после просмотра сериалов.

— Как правило, человек смотрит сериалы с телевизоров, компьютеров или других гаджетов. А здесь есть такой фактор, как белый и голубой цвет, схожий с дневным светом. В этом случае подавляется выработка мелатонина — гормона, ответственного за начало сна и за засыпание, — отметила врач.

Кроме того, любой сериал — своеобразная информационная нагрузка. Из-за этого нервная система человека перегружается, и он не может расслабиться до уровня, при котором уснуть будет комфортно, уверена Черкасова.

Все эти факторы ведут к проблемам с засыпанием, подчеркнула эксперт.

— Из-за просмотра сериала человек может не получить достаточного количества сна. Либо это может привести к некрепкому сну, потому что мозг будет продолжать обрабатывать информацию, — рассказала сомнолог.

Эксперт также подчеркнула, что в результате после вечерних сериалов возможно возникновение тревожного состояния. А при просмотре с близкого расстояния у человека может развиться близорукость, если к этому заболеванию есть предрасположенность, отметила специалист.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что существуют способы снизить вред от просмотра сериалов по ночам.

— Если человек смотрит сериал перед сном, желательно поставить устройство в ночной режим, меняющий спектральные характеристики света. И все-таки лучше прекращать смотреть сериал не менее чем за час до сна, — заключила сомнолог.