Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Информационная нагрузка»: как просмотр сериалов по вечерам ухудшает качество сна

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Информационная нагрузка»: как просмотр сериалов по вечерам ухудшает качество сна
Фото: Unsplash

Многие россияне любят смотреть сериалы перед сном. Однако в таком случае организм человека оказывается фактически неготовым к тому, чтобы заснуть. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

По ее словам, есть целый ряд факторов, которые ухудшают качество сна после просмотра сериалов.

— Как правило, человек смотрит сериалы с телевизоров, компьютеров или других гаджетов. А здесь есть такой фактор, как белый и голубой цвет, схожий с дневным светом. В этом случае подавляется выработка мелатонина — гормона, ответственного за начало сна и за засыпание, — отметила врач.

Кроме того, любой сериал — своеобразная информационная нагрузка. Из-за этого нервная система человека перегружается, и он не может расслабиться до уровня, при котором уснуть будет комфортно, уверена Черкасова.

Все эти факторы ведут к проблемам с засыпанием, подчеркнула эксперт.

— Из-за просмотра сериала человек может не получить достаточного количества сна. Либо это может привести к некрепкому сну, потому что мозг будет продолжать обрабатывать информацию, — рассказала сомнолог.

Эксперт также подчеркнула, что в результате после вечерних сериалов возможно возникновение тревожного состояния. А при просмотре с близкого расстояния у человека может развиться близорукость, если к этому заболеванию есть предрасположенность, отметила специалист.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что существуют способы снизить вред от просмотра сериалов по ночам.

— Если человек смотрит сериал перед сном, желательно поставить устройство в ночной режим, меняющий спектральные характеристики света. И все-таки лучше прекращать смотреть сериал не менее чем за час до сна, — заключила сомнолог.

Здоровье Сон Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте