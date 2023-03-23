Руководителя Госавтоинспекции Нижегородской области привлекли к ответственности за взятки

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Руководителя Госавтоинспекции по Нижегородской области и его заместителя привлекли к ответственности за систематическое получение взяток. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, с 2018 года они систематически получали плату от предпринимателя за беспрепятственный пропуск его водителей по всей области. Кроме того, нарушителей правил дорожного движения не привлекали к административной ответственности.

— Решением руководства ГУ МВД России по Нижегородской области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Назначена служебная проверка, по итогам которой в случае подтверждения вины оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, — рассказала Волк, чьи слова приводит МВД Медиа.

Помимо этого, заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.