Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве

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Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

В Реутовском гарнизонном военном суде прошло заседание, на котором высокопоставленному офицеру изберут меру пресечения. Обвинитель требует арестовать генерала по делу о превышении полномочий и взяточничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости»

О разоблачении преступной деятельности Драгомирецкого стало известно в понедельник, 20 марта. Его подозревают в получении взяток от компании-подрядчика, которая реконструировала одну из воинских частей в Московской области. Соучастником преступной схемы был также начальник окружной базы хранения материальных ресурсов, который уже задержан и находится в СИЗО.

Похожая история произошла в Петрозаводске. Местный суд арестовал на два месяца главу Минсельхоза Карелии по делу о получении крупной взятки.