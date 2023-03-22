Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве
Фото: rosguard.gov.ru

Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

В Реутовском гарнизонном военном суде прошло заседание, на котором высокопоставленному офицеру изберут меру пресечения. Обвинитель требует арестовать генерала по делу о превышении полномочий и взяточничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости»

О разоблачении преступной деятельности Драгомирецкого стало известно в понедельник, 20 марта. Его подозревают в получении взяток от компании-подрядчика, которая реконструировала одну из воинских частей в Московской области. Соучастником преступной схемы был также начальник окружной базы хранения материальных ресурсов, который уже задержан и находится в СИЗО.

Похожая история произошла в Петрозаводске. Местный суд арестовал на два месяца главу Минсельхоза Карелии по делу о получении крупной взятки.

Взятки Подмосковье Балашиха Росгвардия Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте