Уголовное дело возбудили в отношении генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого

Фото: пресс-служба Росгвардии

В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В результате совместно проведенных Росгвардией и Федеральной службой безопасности мероприятий генерал-майор был разоблачен.

— Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Драгомирецкого подозревают в получении средств в размере 19 миллионов рублей от компании-подрядчика, которая реконструировала одну из воинских частей в Московской области. Соучастником преступной схемы был также начальник окружной базы хранения материальных ресурсов, который уже задержан и находится в СИЗО.

Следственные действия в отношении Драгомирецкого продолжаются. Он признал свою вину и написал явку с повинной.

В январе по подозрению в хищении денег и получении взяток задержали главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы. По версии следствия, Дмитрий Васильев оказывал содействие предпринимателям в заключении государственного контракта за проценты от его суммы.