Семейный откат: что известно о задержании начальника ЦИТТУ ФТС Васильева

Фото: customs.gov.ru

В пятницу, 27 января, сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в здании Федеральной таможенной службы. По предварительным данным, они связаны с уголовным делом в отношении главного IT-специалиста ведомства Дмитрия Васильева. О его задержании сообщалось накануне — в четверг, 26 января. Что известно о деле на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».

Взяли на рабочем месте

Васильева задержали сотрудники ФСБ прямо на рабочем месте по подозрению в хищении денег и получении взяток при заключении государственных контрактов. По материалам, собранным силовиками, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В скором времени мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В пятницу, 27 января, в главном здании ФТС силовики провели обыск.

Известно, что параллельно с начальником ИТТУ ФТС задержали и его подельника — предпринимателя, который передал взятку в размере 25 миллионов рублей. Вскоре выяснилось, что это только один эпизод, за которым скрывалась целая система, действовавшая не один год.

Злоумышленники действовали по «классической» схеме: Васильев оказывал содействие предпринимателям из близкого круга общения в заключении государственного контракта, а взамен получал взятку в виде отката.

Как сообщил Telegram-канал «112», в ФСБ считают, что преступная схема работала до Васильева, а в ее организации подозревают бывшего руководителя ИТТУ Дениса Терещенко, который позже занял пост заместителя руководителя ФТС России.

Семейный откат

О задержанном Дмитрии Васильеве известно, что ему 37 лет и он является уроженцем Новосибирска. На таможенную службу он заступил в 2006 году. В 2017 году он стал заместителем начальника ЦИТТУ ФТС, а еще через три года возглавил отдел.

Примечательно, что Дмитрий Васильев мог оказаться в руках правоохранительных органов еще в прошлом году. Во время проверки выяснилось, что в компаниях, с которыми мужчина от лица ведомства заключал контракты, работают его родственники. Несмотря на очевидный конфликт интересов, вместо лишения должности и разбирательств мужчина получил только выговор. В этом, по данным СМИ, ему помог именно его покровитель — Терещенко, который и поставил майора на должность главы ИТТУ.

Череда задержаний борцов с коррупцией

Это не первое громкое задержание в ведомстве за последнее время. В начале 2022 года закончилось расследование в отношении начальника отдела по борьбе с коррупцией Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Он собирал взятки с предпринимателей за прохождение таможенного контроля.

Позже, в декабре 2022 года, по подозрению во взяточничестве задержали начальника управления по противодействию коррупции всего ведомства генерала Дмитрия Мурышова. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В тот же день его арестовали. В СИЗО генерал пробудет до 8 февраля 2023 года.

Также по этому делу проходят два предпринимателя: директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко и советник из ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. Они были арестованы на тот же срок, что и Мурышов.