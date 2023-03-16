Суд арестовал главу Минсельхоза Карелии на два месяца по делу о получении крупной взятки

Фото: shutterstock

Петрозаводский городской суд заключил в следственный изолятор до 14 мая главу министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, задержанного по делу о получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом стало известно в четверг, 16 марта.

— Избрать Лабинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 мая 2023 года включительно, — цитирует заявление судьи Петрозаводского городского суда Елены Семичевой ТАСС.

О задержании Лабинова стало известно накануне. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год он получил 10 миллионов рублей за помощь одному из предпринимателей в предоставлении грантов.

8 марта был задержан бывший глава Белгорода Антон Иванов. Он подозревается в получении взятки в виде автомобиля, который оценивается в 2 миллиона 930 тысяч рублей. В тот же день суд принял решение об аресте экс-мэра.