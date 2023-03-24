Народный календарь. Почему нужно быть осторожнее с ножами 27 марта

Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва

В народе 27 марта получило названия Венедиктов день и Федор Скотник. В эту дату празднуется день Федоровской иконы Божией Матери, а еще верующие почитают преподобного Венедикта Нурсийского.

Согласно поверьям, в этот день нужно аккуратно работать с острыми предметами — ножами и вилами. В противном случае можно накликать на себя конфликты и агрессию, поэтому лучше не прикасаться к ним совсем.

Кроме того, 27 марта животные могут исполнить желание своего хозяина. Для этого шепотом нужно попросить питомца на ушко об исполнении самого сокровенного.

Приметы погоды

Гром предвещает плодородное лето, а туман — ненастное.

Если корова хуже доится, то скоро испортится погода.

Именины отмечают: Ростислав, Венедикт, Ираклий, Михаил.