«Подлые люди»: Поплавская осудила Козловского и Акиньшину за отъезд из России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Яна Поплавская резко высказалась по поводу отъезда из России коллег Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Она отметила, что артисты многого добились на родине, но не ценят этого.

— Я и не знала, что Данила Козловский свалил из России. И Акиньшина тоже. Собираются вместе строить новую жизнь. Так странно, обласканные всеми, властью и народом, звучащие из каждого утюга, все равно нашли за что ненавидеть страну. Жили-не тужили, все было прекрасно. Но не мила оказалась родная страна. И власть не та, и люди не те. Вот это особенно обидно. Подлые люди, даже коллегами вас называть не хочется, — написала актриса в Telegram-канале.

Поплавская подчеркнула, что старое поколение артистов имело понимание о совести, чести и достоинстве, а молодые актеры только позорят профессию таким отношением к своим поклонникам.

СМИ еще в феврале писали, что Козловский переехал в США вместе с Акиньшиной. В личном блоге актриса разметила фото, сделанные в Нью-Йорке. У актера там растет единственная дочь от предыдущих отношений с моделью Ольгой Зуевой.

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей реакции на шутки юмориста Максима Галкина* в адрес его известной песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что телеведущий следит за его творчеством.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.