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Сергей Собянин рассказал, как московские благотворительные сервисы помогают делать добрые дела

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал, как московские благотворительные сервисы помогают делать добрые дела
Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

В столице на протяжении нескольких лет действуют электронные благотворительные сервисы для помощи нуждающимся. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Несколько лет назад мы создали электронные благотворительные сервисы, которые сотрудничают с проверенными фондами и гарантируют адресное и эффективное использование средств, — сказал он.

К примеру, в сервисе «Миллион призов» москвичи собрали свыше 200 миллионов рублей. Деньги будут направлены для решения жизненно важных проблем граждан.

Свой благотворительный сервис также есть на портале mos.ru. В ходе пожертвований горожане собрали 56 миллионов рублей. Все полученные средства пошли на помощь больным детям, одиноким пожилым людям, инвалидам и многим другим нуждающимся гражданам, написал Собянин в своем блоге.

4 марта мэр рассказал, что жители столицы исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов в рамках акции «Добрая елка». Фонды разместили желания на сайте акции и на городских елках. Любой человек мог выбрать адресата и сделать подарок.

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