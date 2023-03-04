Собянин рассказал, как «Добрая елка» помогла сбыться мечтам подопечных благотворительных фондов

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Жители столицы исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов в рамках акции «Добрая елка». Об этом в субботу, 4 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

— В столице завершилась акция «Добрая елка». Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет, — рассказал глава города.

Фонды разместили желания на сайте акции и на городских елках. Любой человек мог выбрать адресата и сделать подарок.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

К примеру, подобным образом исполнилась мечта Ивана Кургина. Сейчас мальчик еще учится в четвертом классе, но в будущем он хочет стать хирургом. Ивана вместе с мамой пригласили на экскурсию в больницу Сеченовского университета.

А пенсионерке Галине Сахаровой подарили электронагреватель для дачи, поскольку женщина проводит там много времени. Теперь в ее доме будет горячая вода.

— Спасибо всем неравнодушным москвичам, которые больше двух месяцев исполняли желания! — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В конце января Сергей Собянин рассказал, что в рамках новогодней акции «Москва помогает» горожане собрали свыше 156 тысяч подарков для участников спецоперации и жителей новых регионов России.