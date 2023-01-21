Сергей Собянин рассказал об итогах акции «Москва помогает»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В рамках новогодней акции «Москва Помогает» горожане собрали свыше 156 тысяч подарков для участников спецоперации и жителей новых регионов России. Об этом в субботу, 21 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В рамках новогодней акции «Москва Помогает» горожане собрали больше 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток для участников СВО, семей мобилизованных граждан и детей Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, — поделился глава города.

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Мэр Москвы в своем Telegram-канале добавил, что волонтерам пришлось преодолеть более 26 тысяч километров и побывать в 10 городах страны для доставки этих подарки военным и жителям новых регионов России. Также они в ходе акции посетили множество семей и социальных учреждений.

За время работы в столице благотворительного проекта «Москва помогает» горожане передали для жителей новых регионов более 2,93 миллиона различных предметов. Штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей работают в столице с февраля.