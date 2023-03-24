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Приметы и советы

Москва выставила на торги 7,5 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости

Никита Худяков
Город
Москва выставила на торги 7,5 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столица выставила на аукцион 14 зданий и помещений со свободным назначением в пяти округах. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сейчас на торги от города выставлено более 7,5 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Лоты площадью от 64,5 до 2,2 тысячи квадратных метров находятся в пяти столичных округах. Это отдельные здания и помещения на первых и цокольных этажах, а также в подвалах жилых домов, — сказал он.

Предприниматели могут использовать их для открытия магазинов, салонов, медицинских клиник, офисов, кафе, учреждений дополнительного образования, спортивных секций и других объектов.

Больше всего помещений выставлено на аукцион в районах Богородское, Преображенское, Перово, Соколиная Гора и Вешняки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на торги выставили пять земельных участков в ТиНАО. На территориях можно будет построить предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

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