Москвичи направили более 38 тысяч предложений на платформу «Город идей» за 2,5 года

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Свыше 38 тысяч предложений за 2,5 года москвичи направили на платформу «Город идей». Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

За это время специалисты реализовали более трех тысяч предложений, а в нынешнем году — уже свыше 170. Так, в городе воплотили идею о благоустройстве площадки для настольного тенниса в Воронцовском парке, начали проводить литературное чтение в парке музея-заповедника «Царицыно», а в районе Орехово-Борисово Южное открыли центр московского долголетия.

В планах — создать парк в лесной зоне между деревней Картмазово и жилым комплексом в Московском, благоустроить парковку рядом с филиалом Троицкой городской больницы, а также установить навес в зоне парка отдыха «Останкино», передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 1,5 миллиона задач выполнили участники проекта «Город заданий». Самыми популярными стали задачи, связанные с тестированием чат-бота Александра, устранением проблемы на портале «Наш город», а также с посещением тренировок.