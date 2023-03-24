Владислав Овчинский: Московская фабрика запустила линию одежды на 100% состоящую из переработанного пластика

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московское предприятие начнет выпуск линии верхней одежды из переработанного пластика. Предприятие планирует выпускать 3-5 тысяч таких изделий в год. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Московские производители сегодня предоставляют потребителю широкий выбор товаров, в том числе одежды. Предприятия легкой промышленности активно развиваются и предлагают рынку инновационные разработки и современные материалы. Так, столичная компания BOYARI первой и единственной в России начала использовать при производстве изделий инновационный материал — яблочную кожу. Сейчас производитель приступил к выпуску верхней одежды из переработанного пластика, — рассказал глава Департамента.

Современный подход бренда к производству отражает концепцию экологичности и осознанного потребления. Новая линия одежды Recycled изготовлена на 100% из переработанного пластика и соответствует международному стандарту Global Recycled Standard 4.0. Благодаря этому вещь можно полностью переработать по окончании эксплуатации. Линия включает в себя плащи и кимоно-пальто.

— Российский потребитель сегодня все больше ориентируется на экобренды и выступает за принципы бережного отношения к природным ресурсам. Силы нашей компании сконцентрированы на популяризации одежды, изготавливаемой из экологичных материалов, а также развитии легкой промышленности в России, — поделилась основательница и креативный директор бренда Ольга Бояринова.

Большая часть продукции компании BOYARI изготавливается из так называемой яблочной кожи, которая на 50 процентов состоит из кожуры яблок и является самым экологичным и высокотехнологичным заменителем кожи на текущий момент. Кроме того, бренд использует другие экологически чистые материалы, такие как ткань из древесины австралийского эвкалипта «Тенсел», экологически чистую вискозу и утеплитель «Холлофайбер», который не выделяет токсических веществ при эксплуатации и не вызывает аллергии.