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Forbes: Большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с Россией

Никита Худяков
В мире
Forbes: Большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с Россией
Фото: shutterstock

В условиях санкций против России мир разделился на два блока — поддерживающих санкции и их противников. При этом в число последних входит большинство стран мира, за исключением западной стороны. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье для Forbes.

— Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия — сказал экономист.

По его словам, роль доллара в ближайшее время не изменится, но процесс бифуркации мировой экономики уже запущен. Доши отметил, что стали чаще появляться финансовые блоки в инвестициях, торговле, финансах и кредитовании, которые базируются на сырьевой основе. Кроме того, Китай и Россия работают над созданием международной резервной валюты для противодействия западным санкциям.

Автор убежден, что Европа навсегда лишилась дешевого российского газа, в связи с чем страны ЕС будут обречены на падение уровня жизни. Экономист считает, что для развивающихся стран будет выгодно стремиться к сотрудничеству с Китаем и Россией, говорится в материале.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.

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