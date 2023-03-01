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Минэнерго России сообщило о новом порядке мониторинга цен на нефть

Евгений Белоусов
Экономика
Минэнерго России сообщило о новом порядке мониторинга цен на нефть
Фото: Unsplash

Минэнерго России утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Об этом в среду, 1 марта, сообщил глава министерства Николай Шульгинов.

— Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы не продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введенного «потолка» со стороны недружественных государств, — сказал он.

Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС. При этом стоимость российских марок Urals и ESPO будет сравниваться с ключевыми иностранными марками, представленными на мировых рынках, передает сайт Минюста.

В Еврокомиссии 7 февраля сообщили о видоизменении крайней цены на нефть. Так, ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться и в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, сможет ли Россия обойти потолок цен на нефть. По мнению эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто.

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