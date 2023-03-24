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Федор Конюхов вылетел из Кировска для установки рекорда по дальности полета на воздушном шаре

Лейла Алиева
Общество
Федор Конюхов вылетел из Кировска для установки рекорда по дальности полета на воздушном шаре
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились из Мурманской области в Красноярский край на воздушном шаре, чтобы побить мировой рекорд по дальности и продолжительности перелета. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Команда прибыла в Кировск несколько дней назад и подготовила шар к полету. Также они дождались подходящей погоды для реализации своего плана. Для старта экспедиции был выбран именно Кировск, так как это одна из самых северных и одновременно западных точек России, а движущиеся с Запада на Восток воздушные массы смогут пронести шар с путешественниками через всю страну в конечную точку маршрута — Красноярский край.

Пилоты планируют продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев расстояние от 2,5 тысячи до трех тысяч километров, пишет ТАСС.

Российский путешественник Федор Конюхов планировал в августе прошлого года установить мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане. «Вечерняя Москва» узнала, зачем он хочет отправиться в экстремальное путешествие и с какими рисками оно сопряжено.

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