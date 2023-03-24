Федор Конюхов вылетел из Кировска для установки рекорда по дальности полета на воздушном шаре

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились из Мурманской области в Красноярский край на воздушном шаре, чтобы побить мировой рекорд по дальности и продолжительности перелета. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Команда прибыла в Кировск несколько дней назад и подготовила шар к полету. Также они дождались подходящей погоды для реализации своего плана. Для старта экспедиции был выбран именно Кировск, так как это одна из самых северных и одновременно западных точек России, а движущиеся с Запада на Восток воздушные массы смогут пронести шар с путешественниками через всю страну в конечную точку маршрута — Красноярский край.

Пилоты планируют продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев расстояние от 2,5 тысячи до трех тысяч километров, пишет ТАСС.

Российский путешественник Федор Конюхов планировал в августе прошлого года установить мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане. «Вечерняя Москва» узнала, зачем он хочет отправиться в экстремальное путешествие и с какими рисками оно сопряжено.