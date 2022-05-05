«Попасть в историю или вляпаться»: Федор Конюхов установит новый мировой рекорд в Арктике

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский путешественник Федор Конюхов установит мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане. Он преодолеет 500 километров над Арктикой вместе с пилотом-инструктором Игорем Потапкиным в августе 2022 года. «Вечерняя Москва» узнала, зачем Федор Конюхов хочет отправиться в экстремальное путешествие и с какими рисками оно сопряжено.

На данный момент максимальное расстояние по дальности полета на мотопараплане составляет 427 километров. Такой рекорд польские пилоты установили в 2018 году. Российские путешественники планируют побить его и пролететь 500 километров за 10 часов без посадки. Стартовой точкой станет Северный полюс, куда будущих рекордсменов доставят на мощнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» во время экспедиционного круиза.

— Раз есть такие рекорды, есть такой аппарат, как мотопараплан, и есть такие путешествия, почему бы и не слетать? Так же можно спрашивать: а зачем мы здесь сидим или зачем мы едим? Так что, я надеюсь, вы будете с нами: будете нас встречать и провожать, — поделился Федор Конюхов.

Экспедиторам нужно предусмотреть максимальное число возможных сценариев и позаботиться о своей безопасности заранее. В дуэте с известным путешественником на Северный полюс отправится мастер спорта международного класса Игорь Потапкин — пилот с большим опытом полетов в самых разных метеорологических условиях. Важно «не строить фантазий» и осознавать уровень сложности этого путешествия, считает он.

— Мы серьезно подходим к этому и не строим фантазий. Это действительно непросто: даже сейчас, пока я говорю, температура внутри меня начинает расти. Арктическая погода не подарок — она очень быстро и резко меняется, так что это будет настоящий воздушный марафон. Придется импровизировать: под нами будут и вода, и лед, и торосы. Есть два варианта: попасть в историю или вляпаться. Наш вариант — попасть в историю, — прокомментировал Потапкин.

Одно из важных условий для постановки рекорда — грамотный выбор взлетной площадки. Для разгона мотопараплана (150-килограммовой конструкции с авиационным двигателем и надувным крылом) нужна ровная поверхность протяженностью до 100 метров, сообщили в Международном центре путешествий Федора Конюхова. Также потребуется надежный прогноз погоды и благоприятное «окно» для взлета. После приземления путешественники будут ожидать ледокол, следующий с туристами обратно в Мурманск. У путешественников будет возможность стать свидетелями нового большого рекорда. Но даже тогда экспедиторы не смогут расслабиться: есть вероятность, что из-за торошения льда вблизи палатки лагерь придется покинуть, пояснили организаторы. Еще одна опасность — белые медведи. Но, кажется, эти животные совсем не пугают бывалого путешественника Федора Конюхова:

— В одиночку с белым медведем я встречался восемь раз. Но за всю жизнь я ни разу не стрелял в него. Стрелять нужно поверх, вдаль, чтобы отпугнуть животное. Так что я на Игоря надеюсь как на пилота, а он будет надеяться на меня как на человека, который с медведями правильно разговаривает, — рассказал он.

На вопрос, не страшно ли отправляться в такое путешествие, экспедитор отвечает:

— Мне страшно через дорогу переходить.

К таким путешествиям стоит готовиться не только технически, но и морально, отметил Федор Конюхов. По его словам, важно определиться с целями и задачами экспедиции.

— Нужно быть готовым не только физически, но и морально, то есть замахнуться на это. Нужно и духовно готовиться, надеяться на Бога. Наконец, быть материально готовым. А что такое «быть материально готовым»? Это ответ на вопрос: «Почему именно тебе дают, а не другому?». Денег на тебя поставят, если у тебя цель и задача правильные. Когда спонсоры мной не интересуются, я не обижаюсь. Тогда я понимаю: мои цели и задачи неверны, — поделился путешественник.

Организаторы проекта напомнили, что Россия имеет самую протяженную в мире государственную границу в арктической зоне. Реализация подобных проектов привлекает внимание мировой общественности к необходимости бережного отношения к природе, изучению климатических изменений и мониторингу чистоты Северного Ледовитого океана.

— На нас возложена особая ответственность по устойчивому развитию региона. Арктика — наш дом, и мы должны сохранить ее для будущих поколений, — рассказали «ВМ» в Международном центре путешествий Федора Конюхова.